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    HaberlerEge Haberleri Öndeş’ten müjde
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    29.04.2020 - 07:00 |

    Öndeş’ten müjde

    Kovid-19 eylem planını ödün vermeden uygulamaya çalışan, Aydın Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, esnafın sorunlarını belediye meclisine taşıdı.

    Öndeş’ten müjde

    Kovid-19 eylem planını ödün vermeden uygulamaya çalışan, Aydın Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, esnafın sorunlarını belediye meclisine taşıdı. Meclis, esnafa (berber, kadın kuaförü, kahvehane, kıraathane, çay ocağı vs.) belediye tarafından ayni ve nakdi yardım yapılmasına oybirliğiyle karar verdi. Oybirliğiyle alınan bir diğer karar da, belediyeye ait kira alacaklarının 3 ay ertelenmesi oldu. Kararda, “Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlar hakkında ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan alacakların 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile ertelenmesi ve söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan ödeme kolaylığı sağlanacaktır” dendi.
    Başkan Fuat Öndeş, “Bu zor günler de geçecek elbet, Belediye olarak halkımızın hizmetindeyiz” dedi.

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