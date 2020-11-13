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    13.11.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Öner’in eserleri büyük beğeni aldı

    İzmirli ressam Saniye Subaş Öner, 23 eseriyle katıldığı Nişantaşı Maçka’daki Lavision Art Gallery’de sergide beğeni topladı.

    Öner’in eserleri büyük beğeni aldı

    İzmirli ressam Saniye Subaş Öner, 23 eseriyle katıldığı Nişantaşı Maçka’daki Lavision Art Gallery’de sergide beğeni topladı. Sanisu mahlayısla, Almanya’nın birçok şehrinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Türkiye’nin çeşitli illerinde sergiler açan Öner, “Benim ilk hedefim doğa ve hayvanların korunması resimlerimde bunları işledim” dedi.

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