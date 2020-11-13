Öner’in eserleri büyük beğeni aldı

İzmirli ressam Saniye Subaş Öner, 23 eseriyle katıldığı Nişantaşı Maçka’daki Lavision Art Gallery’de sergide beğeni topladı. Sanisu mahlayısla, Almanya’nın birçok şehrinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Türkiye’nin çeşitli illerinde sergiler açan Öner, “Benim ilk hedefim doğa ve hayvanların korunması resimlerimde bunları işledim” dedi.