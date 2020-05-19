‘Önlemler sayesinde Kınık’ta vaka yok’

İzmir’in Kınık ilçesinde, salgın sebebiyle bir ölüm vakası olmaması dikkat çekti. Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Aldığımız tedbirler ve önlemler sayesinde bugüne kadar ilçemizde bu başarıyı sağladık” dedi. egedesonsoz.com’un haberine göre, Başkan Doğruer şu açıklamayı yaptı: “Bugüne kadar testleri pozitif çıkan kişilerden hastane yoğun bakım servislerinde tedavi görecek kadar ağır seyreden vakamız olmadı. Aldığımız tedbirler ve önlemler sayesinde bu başarıyı sağladık.

Kınıklı hemşerilerimizin kurallara azami ölçüde uyduğu görülüyor.

Vatandaşlarımıza kurallara uyma konusunda gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendi sağlıkları açısından mümkün olduğu kadar evlerinde, sağlık içinde kalmalarını istiyoruz.”

Kınık Belediyesi, kamu kurumlarını, eczaneleri ve vatandaşların sıklıkla kullandığı yerleri dezenfekte ediyor. 65 yaş üstünün sokağa çıkma izinlerinde, vatandaşlara maske dağıtılıyor.

Kınık Toplum Sağlığı ekipleri de bulaşma riski olan, temaslı vatandaşların evlerinde çalışma yapıyor.