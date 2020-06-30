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    30.06.2020 - 07:00 |

    Online eğitimde başarı hikayesi

    Ege Üniversitesi’nin (EÜ) dijitalleşme uygulamaları ve güçlendirilen uzaktan eğitim altyapısı, pandemi sürecinde etkisini gösterdi. EgeDers platformunda açılan ders sayısı 13 bin 650 olurken, 5 bin 372 canlı ders gerçekleşti.

    Online eğitimde başarı hikayesi

    Ege Üniversitesi’nin (EÜ) dijitalleşme uygulamaları ve güçlendirilen uzaktan eğitim altyapısı, pandemi sürecinde etkisini gösterdi. EgeDers platformunda açılan ders sayısı 13 bin 650 olurken, 5 bin 372 canlı ders gerçekleşti.
    Uzaktan eğitim sistemine yaptıkları yatırımların geri bildirimini koronavirüs sürecinde en iyi şekilde aldıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Uzaktan eğitim sistemine en hazırlıklı üniversitelerden biri olarak öğrencilerime mağduriyet yaşatmadık. Eksiklerimizi görüp olası her türlü olumsuz senaryoya göre tedbir alma ve hazırlık yapma tecrübesi de kazandık” diye konuştu.
    Budak, yapılan araştırmalar sonucunda öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminden memnun kaldığını, süreci iyi yöneten üniversiteler sıralamasında da devlet üniversiteleri içinde 8’inci olduklarını sözlerine ekledi.

    EÜ, 4’üncü sırada

    Times Higher Education’un (THE) açıkladığı 2020 yılının “En İyi Altın Çağ Üniversiteleri” arasında Ege Üniversitesi (EÜ), Türk üniversiteleri arasında 4’üncü sırada yer aldı. Öğretim kategorisinde 17.2, araştırma kategorisinde 10.2 puan alırken atıf etkisinde 13.5 puan aldı.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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