Online eğitimde gözlere dikkat!

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği’nden Op. Dr. Mucize Yararcan, online eğitim modelinde öğrencilerin göz sağlıklarını korumalarına yönelik tavsiyelerde bulundu. İlk olarak bilgisayar ekranın ışık ve pozisyon açısında uygun olması gerektiğini söyleyen Yararcan, “Odanın ışığı çok fazlaysa eğitime başlamadan önce biraz azaltın. Hemen yanınızda duran bir pencereden bilgisayar ekranına yansıma oluyorsa ya bilgisayarınızın yerini değiştirin ya da gölgeliği çekin. Ekran başında oturuş pozisyonunuz dik ve rahat olmalıdır. Ekran üst sınırı göz seviyenizin biraz altında olmalıdır. Ekran parlaklığını gözünüzün en rahat ettiği seviyeye ayarlayınız. Ekran, klavye, fare ve varsa bakılan kaynak birbirine yakın olmalıdır. Bakılan basılı bir materyal varsa onu ekranın hemen yanında bulunan bir stant üzerine yerleştirirseniz, gözünüz ve boynunuz yorulmaz” dedi.



Damlalar ile nemlendirin



Derse başlamadan önce kullanılıyorsa gözlüğün mutlaka takılması gerektiğini belirten Yararcan, “Ekranla gözünüz arasındaki mesafe en az 60 cm olmalıdır. 20 dakikadan daha uzun süreli yakına bakmak ‘miyopi’ denilen uzak görme bozukluğunun gelişimi için de bir risk oluşturacaktır. Ders aralarında ayağa kalkarak hareket edilmeli. En az 20 saniye süre ile ve en az 6 metre uzağa bakarak gözlerinizi dinlendirin. Gözlerinizi nemli tutmak için bilinçli olarak sık sık kırpın ve arada bir de yapay gözyaşı damlaları kullanarak gözlerinizi nemlendirin” dedi.