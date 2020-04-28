Küresel bir tehdit haline gelen Kovid-19, eğitim almak ya da çalışmak için yurtdışına giden Türkleri psikolojik destek amacıyla online terapiye yönlendirdi. Türkiye’ye 2 bin ila 4 bin kilometre uzaktaki Avrupa’nın farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, internet üzerinden seanslara başladı. Toplum olarak zor bir süreç yaşandığına dikkat çeken İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Yasemin Meral Öğütçü, belirsizliğin kaygıyı tetiklediğini belirtti, “Sorunlarla başa çıkma noktasında desteğe ihtiyaç duyanlar, terapiye ilgi gösteriyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da kendi dillerinde duygularını daha rahat ifade edeceği için ülkemizdeki psikologlarla online olarak iletişime geçebiliyor” dedi. Online terapinin etkin bir yöntem olduğunu vurgulayan Öğütçü, “Bazı kişiler, online terapinin yararlı olup olmayacağı noktasında emin olamıyor. Ancak kendimiz ve başkalarını korumak için sosyal mesafe kuralına uymak çok önemli. Online terapi ile ilgili, bugüne kadar yapılan çok araştırma var. Bu araştırmalarda, online terapinin oldukça etkili ve yararlı olduğu gösterildi” diye konuştu.