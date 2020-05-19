O’nun izindeyiz!

İzmir iş dünyası temsilcileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için mesaj yayınladı.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri: “Gençlerimizin önünü açmak, nitelikli eğitim almış, demokratik, laik, Cumhuriyetin kurucu değerlerine sadık, eleştiren, fikri hür, vicdanı hür bir nesil olabilmelerini sağlamak hepimizin önceliği olmalı.”

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: “Atamızın bize armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ne bugün sahip çıkmak, 19 Mayıs 1919 tarihinde yakılan bu özgürlük meşalesine de sahip çıkmak anlamını taşır.”

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen: “101 yıl sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün yakmış olduğu özgürlük ateşi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. İzmir’de sonlanan bu mücadelenin tüm evrelerini tekrardan değerlendirmek, gençlerimize bu günün anlam ve önemini tekrardan anlatmak hepimizin borcu”

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: “Türkiye Cumhuriyeti, bugün Atatürk’ün izinden ayrılmayan gençliğin ve yüreklerindeki tam bağımsızlık inancının varlığıyla ayakta durmaya devam ediyor.”

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: “Gençlerin, bu değerli emaneti sonsuza kadar koruyacaklarına ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakacaklarına inancım sonsuz.”

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: “Cumhuriyetimizi gençlere emanet eden Mustafa Kemal, bağımsızlık meşalesinin her nesilde yeniden alevlenmesini istiyordu. Biz de İZİKAD olarak özellikle Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni bütün gençlerin okumasını tavsiye ediyoruz.”

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran: “Milli Mücadele’nin yapıldığı dönemlerinden ders çıkarmak ve geleceğe bu dersler çerçevesinde hazırlanma hepimizin görevidir.”

İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: “Gençlik, kararlı bir şekilde Atatürk’e, devrim ve ilkelerine, Türkiye Cumhuriyeti’ne, onun değerlerine sahip çıkacaktır.”