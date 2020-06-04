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    HaberlerEge Haberleri Örnek taksici gururlandırdı
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    04.06.2020 - 00:03 |

    Örnek taksici gururlandırdı

    Bayraklı'daki bir taksi durağında çalışan Tarık Mum (48), taksisine binen M.K’nın aracında unuttuğu 60 bin lirayı sahibine teslim etti. M.K. da parasını aldıktan sonra Mum’a kendisini Altındağ’a götürmesini söyledi.

    Örnek taksici gururlandırdı

    19 lira tutan taksi ücreti için 50 lira verdi, 31 lirasını bahşiş olarak bıraktı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da, duyarlı davranışından dolayı Mum’a plaket verdi, parayla ödüllendirdi.

    Polislere teslim etti

    Mum, “Para dolu poşeti görünce Bayraklı Adliyesi’ndeki polislere durumu bildirdim. Karakolda yaklaşık 1.5 saat bekledikten sonra parayı sahibi teslim aldı. Parayı almak aklımın ucundan bile geçmedi. Değil 60 bin 60 milyon da olsa parayı yine gider sahibine teslim ederdim. Çünkü ailem ben bu şekilde yetiştirdi” dedi.

    Taksiciler olarak Mum’la gurur duyduklarını belirten Anık da, “Onun bu davranışı tüm arkadaşlarımıza örnek olsun. İşimiz gereği araçlarımızda çok sık eşyalar unutuluyor. Ancak son yıllar hiç bu kadar yüksek bir miktar unutulmamıştı” diye konuştu.l DHA

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