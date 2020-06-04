Örnek taksici gururlandırdı

19 lira tutan taksi ücreti için 50 lira verdi, 31 lirasını bahşiş olarak bıraktı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da, duyarlı davranışından dolayı Mum’a plaket verdi, parayla ödüllendirdi.



Polislere teslim etti

Mum, “Para dolu poşeti görünce Bayraklı Adliyesi’ndeki polislere durumu bildirdim. Karakolda yaklaşık 1.5 saat bekledikten sonra parayı sahibi teslim aldı. Parayı almak aklımın ucundan bile geçmedi. Değil 60 bin 60 milyon da olsa parayı yine gider sahibine teslim ederdim. Çünkü ailem ben bu şekilde yetiştirdi” dedi.

Taksiciler olarak Mum’la gurur duyduklarını belirten Anık da, “Onun bu davranışı tüm arkadaşlarımıza örnek olsun. İşimiz gereği araçlarımızda çok sık eşyalar unutuluyor. Ancak son yıllar hiç bu kadar yüksek bir miktar unutulmamıştı” diye konuştu.l DHA