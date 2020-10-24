Ortak dileğimiz eksiksiz Karşıyaka

İzmir’de CHP’li belediyelerle muhalefetin bir araya geldiği buluşmalar devam ediyor. Hem büyükşehir hem de ilçelerde sık sık tartışmalarla karşı karşıya gelen iki partinin mensupları, vatandaşa daha güzel yarınlar için birliktelik mesajı veriyor.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün 500 günde yapılan hizmetleri, AK Partililere özel bir toplantıda paylaşmasının ardından, bir diğer örnek buluşma Karşıyaka’da gerçekleşti. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Karşıyaka 7. Olağan Kongresi’nde göreve seçilen, partinin Karşıyaka’daki ilk kadın İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli’yi ziyaret etti.

Ortak hedef

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı’ndaki ziyarette ev sahibi Keseli’ye AK Parti Karşıyaka Meclis Üyeleri Ahmet Uğur Baran, Adem Öztürk ve Mustafa Yıldız da eşlik etti. Sohbetin odak noktası ise Karşıyaka oldu. Hem Keseli hem de Başkan Tugay, ortak hedeflerinin eksiksiz bir Karşıyaka olduğunu dile getirdi.

Tugay’a nazik ziyareti nedeniyle teşekkür eden Keseli, “Elbette Karşıyaka’da yaşam kalitesinin yukarılara taşınmasını istiyoruz. Bu noktada hakkaniyetli bir şekilde iyi yaptıklarını da, hatalı ve eksik yaptıklarını da siyasi nezaket çerçevesinde dile getireceğiz. Karşıyaka’nın menfaati bunu gerektiriyor” dedi.