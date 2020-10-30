OSB’DE SON AŞAMA

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, OSB’de son aşamaya gelindiğini açıkladı. Sanayi parsellerinin kasım ayı sonuna doğru hak sahiplerine dağıtılacağını belirten Özer, “Parselasyon düzenlemeleri bittiğinde onay için bakanlığa gönderilecek. Bakanlığın onayından teslimlar yapılacak” dedi. Öte yandan odanın alacak/borç muvazenesinin, 1 milyon 871 bin 369 lira alacak, 1 milyon 19 bin 81 lira borç olduğu görülen eylül ayı kati mizanı, Meclis Başkanı Mustafa Yüksel tarafından yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.