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23.10.2020 - 07:00 | | AA

“Otantik evlerimiz Nepal’i andırıyor”

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar Mahallesi’nde ahşap ve kerpiçten yapılan evler, ilginç mimarisiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu.

“Otantik evlerimiz Nepal’i andırıyor”

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar Mahallesi’nde ahşap ve kerpiçten yapılan evler, ilginç mimarisiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu. Mahallede kayalık arazideki bitişik ahşap evleri fotoğraflamak isteyenlerin ilgisi yörede yaşayanları memnun ediyor. Mahalleliden Osman Altun, “Nepal ve Pakistan’daki evleri andırıyor diyen de var. Buranın koruma altına alınarak restore edilmesini istiyoruz” dedi. l 

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