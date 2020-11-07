Otogar, depremi sorunsuz atlattı

Depremin ardından ortak kullanıma açık yapıların güvenliği bir kat daha önemli hale geldi. İzmir’i Türkiye’ye bağlayan otogarda yapılan kontroller sonucunda en ufak bir yapısal bozukluk ve soruna rastlanmadı. Otogarın alanında uzman bir ekip tarafından inşa edildiğini belirten İzotaş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Niyazoğlu, “Yaşanan büyük deprem bir anlamda binamız için gerçek bir test oldu. Yapıldığı yıllarda ülkemizin önde gelen inşaat mühendislerinden Danyal Kubin’in projelendirdiği ve yetkin uygulama kadrosu ile Obitaş’ın büyük özenle gerçekleştirdiği yapımızda emeği geçen herkesi şükranla andık. Öte yandan otogarımız, günümüz koşullarına uygun yeniden tanzim ve revizyon çalışmaları içinde” dedi.