Otogarda sosyal mesafeye uyan yok

Şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran itibarıyla kaldırılmasının ardından İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (İZOTAŞ) hareketli günler başladı. Asker uğurlamasıyla birlikte otobüs terminalinde, yoğunluk daha da arttı. Koronavirüsle mücadele kapsamında uzmanların sık sık yaptığı maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarılarına aldırış edilmemesi dikkat çekti.