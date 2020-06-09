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    HaberlerEge Haberleri Otogarda sosyal mesafeye uyan yok
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    09.06.2020 - 07:00 | | DHA

    Otogarda sosyal mesafeye uyan yok

    Şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran itibarıyla kaldırılmasının ardından İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (İZOTAŞ) hareketli günler başladı.

    Otogarda sosyal mesafeye uyan yok

    Şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran itibarıyla kaldırılmasının ardından İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (İZOTAŞ) hareketli günler başladı. Asker uğurlamasıyla birlikte otobüs terminalinde, yoğunluk daha da arttı. Koronavirüsle mücadele kapsamında uzmanların sık sık yaptığı maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarılarına aldırış edilmemesi dikkat çekti.

    Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta çökme meydana geldiBeşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
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