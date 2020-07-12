Otomatik su kabı

Beslenme odaklarının yanı sıra parklara otomatik su kapları da kuruldu. Merkezi sulama sistemine bağlanan suluklar, kaptaki su miktarı azaldıkça otomatik olarak su seviyesini tamamlıyor. Sistem sayesinde bunaltıcı sıcaklarda yaşam savaşı veren can dostlar düzenli olarak temiz suya kavuşuyor.