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    HaberlerEge Haberleri Otomatik su kabı
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    12.07.2020 - 00:02 |

    Otomatik su kabı

    Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan 60 beslenme odağına periyodik olarak yaptığı mama ve su takviyesini artırdı.

    Otomatik su kabı

    Beslenme odaklarının yanı sıra parklara otomatik su kapları da kuruldu. Merkezi sulama sistemine bağlanan suluklar, kaptaki su miktarı azaldıkça otomatik olarak su seviyesini tamamlıyor. Sistem sayesinde bunaltıcı sıcaklarda yaşam savaşı veren can dostlar düzenli olarak temiz suya kavuşuyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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