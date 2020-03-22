Otopark hastane önerisi

30 yıldır İzmir ve bölgesinde sağlık sektörünün sesi olan Has Ajans’ın kurucusu Harun Aygün’den, koronavirüsle ilgili en kötü senaryoya hazırlıklı olunması gerektiği, bu amaçla da İzmir’deki katlı otopark ve yeraltı otoparklarının hastaneye çevrilebileceği önerisi geldi.

Dünyaya örnek oluruz

İzmir’de sağlık hizmeti veren kamu hastanelerine günde ortalama 15 ile 20 bin arasında hasta giriş çıkışı olduğunu belirten Aygün, “Salgının artması noktasında hastaneler yetersiz kalabilir. İzmir’deki tüm katlı otopark ve yer altı otoparklarına ambulans giriş çıkışı oldukça rahat bir şekilde yapılır. Çok basit bir izalasyon ve ilavelerle pratik çözüm olur. Yerel yöneticilerimiz ve ulusal hükümet elbirliği yaparsa Türkiye’ye ve dünyaya örnek oluruz. Sağlığın ve İzmir’in başındakiler isterse bu gerçekleşebilir” diye konuştu.