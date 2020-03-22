BİST85.7960,70EURO7,020,29USD6,550,14ALTIN315,271,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Otopark hastane önerisi
    ABONE OL
    22.03.2020 - 00:03 |

    Otopark hastane önerisi

    Otopark hastane önerisi

    30 yıldır İzmir ve bölgesinde sağlık sektörünün sesi olan Has Ajans’ın kurucusu Harun Aygün’den, koronavirüsle ilgili en kötü senaryoya hazırlıklı olunması gerektiği, bu amaçla da İzmir’deki katlı otopark ve yeraltı otoparklarının hastaneye çevrilebileceği önerisi geldi.

    Dünyaya örnek oluruz

    İzmir’de sağlık hizmeti veren kamu hastanelerine günde ortalama 15 ile 20 bin arasında hasta giriş çıkışı olduğunu belirten Aygün, “Salgının artması noktasında hastaneler yetersiz kalabilir. İzmir’deki tüm katlı otopark ve yer altı otoparklarına ambulans giriş çıkışı oldukça rahat bir şekilde yapılır. Çok basit bir izalasyon ve ilavelerle pratik çözüm olur. Yerel yöneticilerimiz ve ulusal hükümet elbirliği yaparsa Türkiye’ye ve dünyaya örnek oluruz. Sağlığın ve İzmir’in başındakiler isterse bu gerçekleşebilir” diye konuştu.

    Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
    daha fazla video için
    Derya Uluğ tuvalet kağıdı sektirdi!Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile dikkat çekti. Uluğ, tuvalet kağıdını top gibi sektirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç? Bakan'dan son dakika açıklama!

    Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç? Bakan'dan son dakika açıklama!

    İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

    İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

    Hayat ne zaman normale dönecek?

    Hayat ne zaman normale dönecek?

    Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

    Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

    Sıradaki Haber