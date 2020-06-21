‘Oynamak istiyoruz’

TFF 1. Lig’de bugünkü Altay deplasmanı öncesi Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural dahil 12 ismin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Akhisarspor’da Başkan Fatih Karabulut, “Teknik Direktör Yılmaz Vural, Antrenör Muhammed Türkmen başta olmak üzere takımdaki futbolcularımızdan Burhan Eşer, Ergin Keleş, Vrsajevic ve tesislerdeki 7 çalışanımızda virüs tespit edildi. Altay derbisi için Federasyondan iptal istemedik. 3 aydır oyuncularımız hazırlanıyor. Şuan hiçbirinde ağır seyreden bir izlenim söz konusu değil” dedi. TFF Sağlık Kurulu’nun Futbola Dönüş Protokolü’ne göre maçların ertelenmesi için takım kadrosundaki futbolcu sayısının 14’ün altına inmesi gerektiğini hatırlatan Karabulut, “Maçın iptal edilmesi için bir sebep yok. Biz hazırız. Diğer testlerin negatif çıkması oyuncularımızın moralini yerine getirdi. Maçımızı oynayacağız” dedi.



Öte yandan Akhisarspor’daki pozitif vakaların duyulması sonrası derbinin ev sahibi Altay’da Asbaşkan Sabri Sevenoğlu oynamaya hazır olduklarını ve istediklerini belirtti. Sevenoğlu, “Gelişmeleri takip ediyoruz. Bunu bir sakatlık, iş kazası olarak görmek lazım. Zaten testler takımda pozitif vaka olup olmadığını tespit etmek için yapılıyor. Bizim bir çekincemiz yok. Talimatlar gereği sahaya çıkıp maçı oynarız. Ancak herkesin salgın nedeniyle dikkatli olması gerekiyor. Görüldüğü gibi test bir kez negatif çıkınca yapılan diğer testler pozitif çıkabiliyor. Takımlara sürekli test uygulanmasının sebebi bu” dedi.