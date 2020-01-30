30.01.2020 - 00:03 |
‘Oyuncak mutlu eder’
İzmir’de, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 20 öğrencisi, okulun atölyesinde atık malzemeden yaptıkları oyuncakları deprem bölgesine gönderdi.
Öğrencilerden Ecem Erel, “Oyuncaklarla çocukların hayal dünyasının gelişmesini istiyoruz. Onlara biraz da olsa o kötü olayı unutturalım” dedi.
Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.