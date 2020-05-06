Özçakıcı, siperlik üretimini inceledi

Balçova Halk Eğitimi Merkezi gönüllü öğretmenleri ve usta öğreticilerinin Kovid-19’dan korunmak için üretimine başladığı siperliklerin yapıldığı atölyeler, Kaymakam Süleyman Özçakıcı tarafından ziyaret edildi. Salgınla mücadelenin önemine vurgu yapan Özçakıcı, “Sağlık çalışanlarına, emniyet mensuplarımıza, Vefa Destek gruplarımıza, esnafa dağıtılmak üzere 2000 siperlik üretildi. Üretim devam ediyor” dedi.