Özel araçla temizlik

Bergama Belediyesi ibadethane temizlik ekibi dezenfekte faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Hazırlanan mobil temizlik aracı ile en uzak mahalleler dahil cami ve ibadethane temizliği sağlanıyor. Başkan Hakan Koştu, “İbadethane temizlik aracımızda kimyasal olmayan ilaçlar kullanıyoruz. Koronavirüs salgını geçtikten sonra yine bir arada olacağız” dedi.