29.04.2020 - 07:00 |
Özel araçla temizlik
Bergama Belediyesi ibadethane temizlik ekibi dezenfekte faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.
Bergama Belediyesi ibadethane temizlik ekibi dezenfekte faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Hazırlanan mobil temizlik aracı ile en uzak mahalleler dahil cami ve ibadethane temizliği sağlanıyor. Başkan Hakan Koştu, “İbadethane temizlik aracımızda kimyasal olmayan ilaçlar kullanıyoruz. Koronavirüs salgını geçtikten sonra yine bir arada olacağız” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.