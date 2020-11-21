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    21.11.2020 - 07:00 |

    Özel öğrenciler için iki dizüstü bilgisayar

    Dokuz Eylül Rotary Kulübü, Aliağa Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndaki özel gereksinimli öğrencilerin daha güzel koşullarda eğitim alabilmesi için el ele verdi.

    Özel öğrenciler için iki dizüstü bilgisayar

    Dokuz Eylül Rotary Kulübü, Aliağa Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndaki özel gereksinimli öğrencilerin daha güzel koşullarda eğitim alabilmesi için el ele verdi. Okula derslerde kullanılmak üzere iki dizüstü bilgisayar hediye edildi. Kulüp Başkanı Betül Elmasoğlu, “Özel çocuklarımıza gösterilen ilginin eğitimlerinin başarısına önemli katkıda bulunacağına inanıyor ve bu kurumlara sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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