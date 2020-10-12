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    12.10.2020 - 00:02 |

    Özel Sağlık’ta izsiz ameliyat

    İzsiz tiroid ameliyatı konusunda yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Özer Makay, Özel Sağlık Hastanesi’nin ilk izsiz tiroid ameliyatını yaptı.

    Özel Sağlık’ta izsiz ameliyat

    Gözde Grubu bünyesinde uzun bir aradan sonra kapılarını yeniden açan Özel Sağlık Hastanesi’nde göreve başlayan Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özer Makay, bu konudaki deneyimlerini toplum sağlığı için paylaşmaya devam edeceğini söyledi. Endoskopik teknolojiyi kullanarak gerçekleştirdikleri izsiz tiroid ameliyatlarında başarılı sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Özer Makay, operasyonun görünür hiçbir iz olmaksızın yapıldığını ve hastanın günlük yaşamına erkenden dönebildiğini de dile getirdi.

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