Özel Sağlık’ta izsiz ameliyat

Gözde Grubu bünyesinde uzun bir aradan sonra kapılarını yeniden açan Özel Sağlık Hastanesi’nde göreve başlayan Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özer Makay, bu konudaki deneyimlerini toplum sağlığı için paylaşmaya devam edeceğini söyledi. Endoskopik teknolojiyi kullanarak gerçekleştirdikleri izsiz tiroid ameliyatlarında başarılı sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Özer Makay, operasyonun görünür hiçbir iz olmaksızın yapıldığını ve hastanın günlük yaşamına erkenden dönebildiğini de dile getirdi.