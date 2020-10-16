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    16.10.2020 - 07:00 |

    Özel sektörle işbirliği

    Uşak Üniversitesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın (UTSO) işbirliğiyle düzenlenen ‘Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı’ başladı.

    Özel sektörle işbirliği

    Uşak Üniversitesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın (UTSO) işbirliğiyle düzenlenen ‘Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı’ başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Akademiyle özel sektör arasında ortak girişim ve stratejik ortaklık anlaşmaları gibi daha güçlü bir inovasyon ilişkilerine, ortak çalışmalara zemin hazırlanacak” dedi.

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