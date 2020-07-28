Özgecan, Pınar gibi olmayayım!

Bornova’da yaşayan iki çocuk annesi Suna B. (30), sekiz yıllık eşi Ceyhun B’den sürekli şiddet gördüğünü, açtığı boşanma davasının ardından ölüm tehditleri aldığını belirtti. Suna B, iki küçük kızını bırakacak kimsesi olmadığı için çalışamadığını ve maddi açıdan da çok zor günler geçirdiğini söyledi. Yüzüne kezzap atılmakla ve ölümle tehdit edildiğini belirten Suna B, “Şiddetin her türlüsünü gördüm. Vücudumda sigara söndürüldü, baştan ayağa kaynar su döküldü. Bir ay önce çocuklarımın gözü önünde boğazımı sıkarak, öldürülmek istendim. Evliliğimin ilk yılından bu yana hep sıkıntılar vardı ve hep boşanmak istedim. Ancak boşanırsam beni öldüreceğini söylüyordu” dedi.

‘Tehdit ediliyorum’

Genç kadın, “Boşanma davası açtıktan sonra, telefonla arayarak tehditlerine devam etti. İftiralar atacağını söyledi. Dayanacak gücüm kalmadı. Artık boşanmak istiyorum. Çok korkuyorum. Benim sonum da Pınar Gültekin, Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi olsun istemiyorum. Kadın cinayetlerine son bulsun. Masum insanlar katlediliyor. İki tane çocuğum var ve ben de ölmek istemiyorum” diye konuştu. Çocuklarıyla ortada kaldığını ifade eden Suna B, “Sadece plastik toplayarak gelir sağlamaya çalışıyorum. Çocuklarıma bakacak kimse olmadığı için çalışamıyorum” dedi.