Özlediğimiz Karşıyaka döndü

Bülent Buda: Onlar artık genç bir takım değil. Deneyimli, birikimli bir oluşum. Hep birlikte bu sürede büyüyen, gelişen, paylaşan, üzülen, sevinen ikinci bir takım yok. Bu çocuklar bu yıl şampiyon olarak kulüp tarihinde çok özel bir konuma gelecekler. Başlangıç güzel tamamlandı. Sıradaki gelsin gibi kendini beğenmişlikten uzak, alçak gönüllü, haddini bilerek ve de tüm Karşıyaka’nın katkılarıyla sezon sonunda bu görev mutlu bir sonla tamamlanmış olacak.



Fatih Tanfer: Karşıyaka, Isparta’da çok iyi bir başlangıç yaptı. Ancak enteresan bir maçtı. Cenk’le 62. dakikada 1-0 öne geçti. 85’te Isparta Semih ile beraberliği sağladı ve Doğukan 90+3’te 3 puanı getiren golü attı. Futbolcuların tecrübesi arttı. Elbette geçen sezon finali kaybetmeleri onlarda derin bir acı bıraktı. Artık daha güçlüler ve inançlılar. Yaptıkları yüksek baskı ve hızlı oyuncularıyla atak geliştiriyorlar. Umarım yanılmam. Hakan Kuş’tan bu sene büyük bir çıkış bekliyorum. Takım ruhu ve kazanma hırsı ile bu sene bu yolun sonu şampiyonluk olmalıdır. Haydi gençler başaracak güçtesiniz.



Mehmet Demirtaş: Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre grup; ortak özelliklere sahip olan, görüşleri, çıkarları bir olan ve de en önemlisi bir bütün olan ekiptir. İşte Karşıyaka da bu tanımın ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Bu oyuncu grubu senelerdir omuz omuza mücadele ediyor, sırtlarını birbirlerine yaslıyor. Birlikte bir bütünler. Her galibiyetin tadı da bir başka oluyor haliyle. Karşıyaka ancak bu kadar güzel temsil edilirdi. 2016-17 sezonundan bu yana da ilk kez sezona galip başladılar. Başkaldırın, boyun eğmeyin. Böyle devam.



Bu sezon yarım kalmasın!

Bülent Buda: Geride bıraktığımız sezonda Play Off’da kaçırılan şampiyonluğun travması, tanıklık edeceğimiz böylesine net yengilerle giderilecektir. Deplasmanda net, güzel bir skorla galibiyet. Tartışmaya izin vermeyecek bir sonuç. Bu başlangıç ne tür bir ileti gönderiyor? Geçen sene Play Off’da yanlış olan bir şeyler var. O şeyler bir kez daha tekrarlanmayacak. Nasıl başladıysak öyle sürecek. Doğrudan şampiyonlukla sonuçlandırılacak. Hadi bakalım kolay gelsin.



Fatih Tanfer: Manisa FK, geçen sezon finalde kaybetmesi sonrası umarım yeni sezon için geçmişten ders alarak geleceğe umutla bakmanın hazırlıklarını yapmıştır. Başarının önemli şartlarından biri de inançtır. Bu şampiyonluk inancının devam ettiğini, Çorum’da alınan 3 puanla gösterdi. Orta alanda usta, tecrübeli oyuncular Nizamettin ve Hakan Barış, büyük bir güçtür. Manisa FK’nın aldığı bu galibiyet sonrası fikrim, bazı maçlarda alınan farklı galibiyetler sakın sizi aldatmasın. Geçen sene bunun sıkıntısı çekildi. Çok sordular, cevap vereyim. Bu takımın rekabet yaratacak etkili bir santrfora ihtiyacı var.



Mehmet Demirtaş: Bu sezon yeni ve temiz bir sayfayla ligin siftahını yapan Manisa FK, güzel bir açılış mücadelesinde farklı, gollü ve de coşkulu bir galibiyete imza attı. Kalitesi, oyuncu kadrosu ve kulüp yapısı tartışılmaz. Bir üst ligi de hak eden bir takım. Tabi bu söylediğimiz veya yazdığımız kadar kolay olmayacak. Tökezlemeler, kayıplar, engeller illa ki çıkacak. Önemli olan da düşmek değil, düştüğünde aynı heves ile kalkabilmektir. Koca bir sezon güzel bir deneyim yaşadılar. Artık hedef, emin adımlarla yürümek ve yarım kalan işi tamamlamak.



Nazilli, telafi eder



Bülent Buda: İlk hafta sıkı bir rakiple onların sahasında oynayarak çok zorlu bir yarışmaya çıktılar. Zorlu geçtiğini de skordan görebiliyoruz. Nazilli, Ege’nin futbol dergahlarından önde gelenidir. Oradan çıkan sayısız yıldızlar ülke futbolunu parlatmışlardır. Bir dileğimiz var. Nazilli sezon içinde çok gelgitler yaşıyor. Bu futbolcuların performansını derinden olumsuz etkiliyor. Onların güvenen, arkalarında durduklarına kuşku duymadıkları insanlara gereksinimleri var. Yöneticiler bu farkındalıkla görevlerine devam etmeliler.



Fatih Tanfer: Nazilli, sezonun ilk maçında Fethiye deplasmanından 2-1 yenik ayrılıp sezona mağlubiyet ile başladı. Haksızlık yapmayalım. Geçen sezon Play Off’u son hafta kaçırması nedeniyle aylardır maç yapmıyorlar. Pandeminin olumsuz etkileri her kulübü olduğu gibi Nazilli’yi de etkiledi. Geçen yıl tek sıkıntısı istikrardı. Bu yıl bunu sağladığı takdirde çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum.



Mehmet Demirtaş: Nazilli için hep istikrar kavramının altını çizmiştik. Deplasman onlar için zorlu geçiyordu. Sezon açılışı ve bir deplasman. Bu skor ilk hafta itibariyle hoş görülebilir. Kulağa küpe denebilir. Bu tarz skorlar sezon içerisinde ne kadar az tekrarlanırsa sıralamada o kadar üstte yazar isimleri. O yüzden, dikkat, dikkat ve de dikkat.



Buca, fırtına gibi



Bülent Buda: Evet bir Play Off gazimiz daha. Ben başkana inanıyor, güveniyorum. Bu takımı ulaşması gereken istasyona götüreceğine dair hiç kuşkum yok. Başkanın isteği, hırsı, karakteri takıma yansıtılsın, futbolcular da durumu algılasın uçuşa geçerler. Ne güzel değil mi, kalemimizin ucundan bal damlıyor. Skorlar ilk hafta güzel, uçuyoruz. Başımız bulutlara dokunuyor. Kimileri bu yaklaşımlara paraşütsüz uçuyorsunuz diyebilir. Herkesin yorum hakkı var. Ben iddia ediyorum. Buca bu yıl bir üst lige çıkar.



Fatih Tanfer: Buca, Ofspor’u Tunç Murat’ın 2 ve Burak Sürmeli’nin 1 golü ile 3-1 yendi. Evinde güzel bir başlangıç yaptı. Bucaspor’un elinde etkili ve yetenekli oyuncular var. En önemlisi hücum alternatifleri yaratabilecek oyuncuların bulunması büyük bir avantajdır. Lig uzun bir maratondur. Bu hafta rakip Diyarbekir. Buca’nın 3 puan alışkanlığı sürmeli.



Mehmet Demirtaş: Hatırlarsanız, geçtiğimiz yıl devre arasında Buca’nın yaptığı nokta transferleri konuşmuştuk hep. Bu sezon da hiç fena isimleri almamışlar. İlk maçtan gördük ki takım olgusu erken kavranmış. Attığı 2 gol ile gecenin yıldızı olan Tunç Murat Behram, yalnızca ağları sarstığı pozisyonlarda değil maçın içindeki paylaşımıyla, pozisyon bilgisiyle neden burada olduğunu kanıtlar nitelikte oyun sergiledi. Gecesini gündüzüne katarak Buca için savaşın en önünde yer alan Başkan Cihan Aktaş ve ekibi bu sezon finalde gülen taraf olacaklardır.



Uşak’ı tutabilene AŞK OLSUN



Bülent Buda: Bir miktar sokak ağzı yaklaşayım olaya. Deplasmanda 3 gollü net, fıstık gibi bir galibiyet. Uşak’a dönünce haftaya kendi sahanızda su koyvermek yok değil mi? Yani biz bu sene bu yarışta güreşmek için varız. Yani bu yıl gelgitlerden uzak, devamlılığı yakalamak amacıyla yola çıktık. Rakiplerimizin korkulu rüyası olmaya adayız. Öyle değil mi? İşitemedim, bir kez daha tekrarlar mısınız?



Fatih Tanfer: Deplasmanda Ergene Velimeşe karşısında Mehmet Gürkan’ın 2 ve Abdullah’ın attığı 1 golle 3 puanı 3 golle aldılar. Güzel bir başlangıç. Elbette bu başarının altında güçlü bir oyun anlayışı vardı. Bu hafta evinde 7 gollü galibiyet alan Ankara Demirspor’u konuk edecek. 3 puan sezon başında büyük mutluluk ve geleceğe umut olacaktır.



Mehmet Demirtaş: Uşakspor, geçtiğimiz futbol mevsiminin Ege adına en çok umut ettiğimiz ekiplerdendi. Ne yazık ki beklentimizin altında bir sıralamayla geçen sezonu tamamladılar. Ama bu sene farklı olacak. Bunun sinyallerini de deplasmanda farkla, gollerle, arzuyla alınan galibiyet veriyor. Nasıl ki mağlubiyetler hemen uğurlanıyor ve de yola devam ediliyorsa, galibiyetler de rafa kaldırılmalı. Fazlasını isteriz, haberiniz olsun.



Kaptan Mithat gemisini kurtardı



Bülent Buda: Alınlarının teriyle hak ettikleri ligdeki ilk maçlarında zor bir skor olsa da galibiyetle ayrılmasını bildiler. Güzel bir başlangıç. Turgutlu’da futbol güzel oynanıyor. Hangi yöreden gelirseniz gelin, Turgutlu’nun kendine özgü bir havası vardır insanı kendine bağlayan. Bu öngörülerle umuyor ve diliyoruz ki o güzel Kasabamız da bu yıl zirveye oynasın. Ege’nin gücünü belirleyen bir simge olarak tarihe geçsin.

Fatih Tanfer: Kaptan Mithat Yaşar, klasını ve yeteneğini göstermeye devam ediyor. 2. Lig Play Off maçlarında çok etkiliydi. Kaptan olarak ligin ilk maçında 90+7’de attığı golle gemisini karaya yanaştırdı. Turgutluspor, çok önemli transferler yaptı. Uyum süreci kısa sürede aşılırsa çok daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Bu grup hakikaten çok zorlu takımlardan oluşuyor. Alınacak her puan inanılmaz önemli.