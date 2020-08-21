İzmir’de bazı sivil toplum kuruluşlarının(STK) temsilcileri, Kovid-19 sürecindeki çalışmaları nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Yeşilay İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ile Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Serdar Anlaş katıldı.

‘Salgınla savaştılar’

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, “Kovid-19 sürecinde, İzmir Valilerimiz Erol Ayyıldız ile Yavuz Selim Köşger’in riyasetinde İzmir İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, doktorundan hemşiresine kadar tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte özverili ve başarılı çalışmalara imza atmıştır” dedi. Doktorundan hemşiresine tüm sağlık personelinin cephede mücadele verir gibi salgınla savaştığına dikkat çeken Yeşilay Şube Başkanı Ümit Ülkü, “Sağlık kahramanlarımız, riskli grupların başında geliyor. Kentimiz, inşallah bu süreçten en az hasarla çıkacak. Vatandaşlar olarak bizler de, sizlerin bu emeğine karşılık maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalıyız” diye konuştu. İl Sağlık Müdürü Öztop da, STK başkan ve yönetimlerine teşekkür etti.