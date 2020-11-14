Pamukkale yarım milyonu ağırladı

Kovid-19 sürecinde sessizliğe bürünen ve normalleşme adımlarının ardından yeniden kapılarını açan Pamukkale, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları doğrultusunda yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Beyaz Cennet’e, 1 Ocak-31 Ekim döneminde 582 bin 517 kişi geldi. 92 bin 393 turist Hierapolis Arkeoloji Müzesi’ni, 25 bin 928 misafir de Laodikya Antik Kenti’ni ziyaret etti. Başkan Avni Örki, “Konuklar, dünyada eşi benzeri olmayan Pamukkale’nin beyaz travertenlerinde yürüyerek kendilerini adeta bulutların üzerinde gibi hissediyor” dedi. l