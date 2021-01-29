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    HaberlerEge Haberleri Pamukkale’de miniklere bere ve horoz şekeri
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    29.01.2021 - 07:00 |

    Pamukkale’de miniklere bere ve horoz şekeri

    Pamukkale Belediyesi ve Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile kadınların ördüğü bereler, Akdere ve Güzelköy mahallelerindeki minikleri sevindirdi.

    Pamukkale’de miniklere bere ve horoz şekeri

    Pamukkale Belediyesi ve Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile kadınların ördüğü bereler, Akdere ve Güzelköy mahallelerindeki minikleri sevindirdi. Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı’nın ‘Bir Çocuk da Sen Isıt’ kampanyasına destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Avni Örki, “Bereleri, çocuklarımızı biraz daha gülümsetebilmek adına horoz şekerlerimizi ve maskelerimizi miniklere hediye ettik. İmece usulü çok güzel bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. Muhtar Selda Karan da, “Destekleri için Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi’ne ve Başkanımız Avni Örki’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

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