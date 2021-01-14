Pamukkale’nin tekstil atıkları geri dönüşüme

Çevre konusunda önemli projeleri hayata geçiren Pamukkale Belediyesi, geçtiğimiz günlerde protokolünü imzaladığı tekstil atığı konusunda önemli bir adım daha attı. İlçe genelinde ilk etapta şehir merkezinde atık toplama kutuları yerleştirilmeye başlandı. Toplam 200 adet kutuyu halkın yoğun olarak bulunduğu noktalara yerleştireceklerini belirten Başkan Avni Örki, “Toplanan tekstil atıkları tekrar ekonomiye kazandırılmış olacak. Bu projeyi daha da anlamlı yapan ise firmamızla yapmış olduğumuz sözleşme çerçevesinde aldığımız bedeli Sosyal Market’e ek gelir olarak aktaracağız. Bu ekstra gelir sayesinde, daha fazla vatandaşımıza yardım edebilir hale geleceğiz” dedi.

Kurslar kaldığı yerden

Pamukkale Belediyesi’nin ara verilen kış dönemi kursları, dünden itibaren başladı. Halk oyunları, bağlama, seramik porselen çiçek yapımı, kadınlar el sanatları, biçki dikiş ve iğne oyası, işaret dili, diksiyon, ahşap boyama ve ebru kurslarına 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar katılamazken, hafta içindeki tüm kurslar saat 20.00’ye kadar tamamlanıyor. Kursiyerlerin 444 92 20 numarasından bilgi alabileceğini belirten Başkan Avni Örki, “Tüm sınıflarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Sınıflara sınırlı sayıda öğrenci alıp, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek derslerimizi vereceğiz” dedi.