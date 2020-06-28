Pamukkale’ye lavanta bahçesi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Pamukkale’ye gelen ziyaretçiler, lavanta bahçelerini de gezecek. Projenin ilk etabında Gözler Mahallesi’nde yaşayan 80m girşimci Kırsal Turizm Kursu’na katılıp sertifika aldı. Gözler Mahallesi’nin konum olarak Pamukkale, Karahayıt ve Hierapolis Antik Kenti’ne çok yakın olduğunu söyleyen Denizli Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, “Bölge ekoturizm için biçilmiş kaftan ayrıca mahalle sakinleri, kekiğin yanı sıra lavantadan da gelir elde edebilecek” dedi.



Baharat bölgesi olacak



Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici de, “Bundan sonra burası kekiği, lavantası, ada çayı ve safranıyla ‘baharat bölge’ olacak. Bu üretimin turizmle buluşturulması hedefimizdi, üreticilerimizin başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum” diye konuştu. Kurslara katılan bölge sakinleri de ürün çeşitlendirme çalışmaları yanında, turizm sektörü ve konukları ağırlamak konularında bilgi edindiklerini belirtti. l DHA