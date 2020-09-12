12.09.2020 - 07:00 |
Pandemi hastalıkları e-konferanslarda...
Karesi Belediyesi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında pandemi nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşların karşılaştığı sağlık sorunlarının başlarında gelen sağlıklı beslenme ve stres konusunda interaktif e-konferanslar düzenledi.
Karesi Belediyesi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında pandemi nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşların karşılaştığı sağlık sorunlarının başlarında gelen sağlıklı beslenme ve stres konusunda interaktif e-konferanslar düzenledi. İnteraktif canlı yayında vatandaşlar, merak ettikleri soruları uzmanlarına sorma imkanı buldu.