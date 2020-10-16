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    16.10.2020 - 07:00 |

    Pandemi spora engel değil

    İzmir’de 11 farklı merkezde verilen sağlıklı yaşam, herkes için sağlık, zumba, capoeira, badminton ve güreş eğitimleri ile pandemiye karşı sporla mücadele ediliyor.

    Pandemi spora engel değil

    İzmir’de 11 farklı merkezde verilen sağlıklı yaşam, herkes için sağlık, zumba, capoeira, badminton ve güreş eğitimleri ile pandemiye karşı sporla mücadele ediliyor. İzmirliler’in, daha sağlıklı olması için Büyükşehir’in desteği sürüyor. Yaşlılar için ise sağlıklı yaşam eğitimleri, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Fuar Celal Atik Spor Salonu’nda, herkes için sağlık eğitimleri ise Fuar Kültürpark’ta hafta içi her gün düzenleniyor.
    Ücretsiz kurslar
    Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda salı ve perşembe günleri herkes için sağlık etkinliği yapılıyor. Yeşilyurt Sahası’nda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Karantina Meydanı’nda salı ve perşembe günleri, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda çarşamba günü zumbaseverler buluşuyor. Konak Karantina Meydanı’nda ayrıca salı ve perşembe günleri son dönemin moda dansı capoeira ile ilgili eğitimler veriliyor. Bayraklı Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nda haftanın üç günü sabah spor yaptırılıyor. Bunun yanı sıra Asarlık Çok Amaçlı Spor Salonu’nda 2005-2008 arası doğumlu 23 çocuğa ücretsiz badminton, Uzundere’deki açık alanda ise güreş eğitimleri veriyor. Toplamda 25 kursiyerden oluşan iki grup, haftada iki gün birer saat ücretsiz güreş eğitimi alıyor.

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