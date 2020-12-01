Pandemide Bilnet okulları farkı

2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrenciyi merkeze alan yepyeni bir modeli Türkiye ile tanıştıran Bilnet Okulları, 53 okulda 5 binin üzerinde öğrencisiyle uzaktan ve yüz yüze eğitimi birlikte sürdürüyor. Sürecin gidişatına göre tamamen uzaktan eğitime geçmeye hazırlıklı olduklarını söyleyen Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra Sağ, “Öğrenciler önlemler çerçevesinde sosyalleşme imkânı buluyor. Öğretmenine, arkadaşlarına bağlılık hissi duyuyor. Disiplin ve kurallar da işin içine girdiğinde yüz yüze eğitimin önemi bu noktada ortaya çıkıyor” dedi. “Yüz yüze eğitim hazırlığı yaparken odağımız öğrencilerimizin sağlıklarını en iyi şekilde korumayı gözetmek oldu” diyen Sağ, “Okullarımızda kendi stratejimiz olan 4K 3N’yi (4 Kişi, 3 Nokta) pandeminin başladığı andan itibaren sıkı bir şekilde uyguladık. Öğretmenlerimizin ve tüm çalışan personelimizin bir arada bulunmak zorunda olduğu dört çalışma arkadaşı dışında kimse ile görüşmemesi ve bu görüşmelerin yalnızca belirlenen üç mekanla sınırlı olması üzerine kurgulandı” ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimin, örgün öğretimle doğru bir şekilde desteklendiğinde etkin olduğunu belirten Sağ, “Teknolojik desteği dengeli kullanmak ve maksimum kazanıma dönüştürmek üzerine ders planlarımızı, etkinliklerimizi, içeriklerimizi en ince detayına kadar hazırladık. Uygulanan eğitim modeli sayesinde öğrenciler, dijital içeriklere, haftalık online ders planlarına “Bilnet Live Academy” ve “Bilnet Digital Learning” platformlarımız üzerinden ulaşıyor” diye konuştu.

Kişisel gelişim dersleri

Bilnet Okulları olarak ilkokul kademesinde uyguladıkları 3B eğitim modelinin öğrencileri hem online hem de yüz yüze eğitimle desteklediğini belirten Sağ, “Bu süreçte MEB öğretim programını derinlemesine işlemeye devam ederken kazanımlara bağlı ancak kazanım edindirme kaygısı olmadan yürüttüğümüz Math’s Mirror, Yaratıcı Düşünme P4C ve Çocuklar için Felsefe gibi ek dersler planladık. Bu derslerde amacımız her bir öğrencimizin yaratıcı güçlerini fark etmesi, beceri alanlarını geliştirmesi, strateji üretebilmesi ve matematik okur yazarlığını edinmesi. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizi tamamen farklı bir eğitim modeline hazırlamak ve sonrasında uyum becerilerini artırmak için rehber öğretmenlerimiz önderliğinde tüm öğretmenlerimiz sürekli işbirliği içinde yol aldı. Velilere seminerler düzenledik, çocuklarının teknik donanımlarını sağlamaları, ders programlarını takip etmeleri noktasında bizlere destek olmalarını istedik. Aslında bu eğitim anlayışı şu anki Z kuşağıyla örtüşmekte. Bir anlamda teknolojiyi bilerek dünyaya gelen bir kuşağın öğretmenleriyiz. Bu noktada biz eğitimcilere ve velilere düşen en önemli görev ise onların teknolojiyi doğru kullanmaları yönünde, teknolojiyi boş vakit geçirmek yani tüketmek için değil üretmek yönünde davranış kazanmalarını sağlamak. Etkinlik temelli, görsel içeriği yüksek pek çok aplikasyon ve dijital platformların kullanıldığı derslerle uzaktan eğitimimizi yürüttük ve hala da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz” dedi.

Çok yönlü eğitim felsefesi

Eğitim anlayışları, yürüttükleri çalışmalar ve geleceğe dönük planları hakkında da bilgi veren Sağ, şöyle devam etti:

“Okulların, çocuklara sağlayacağı öğretim kazanımları yanında hayata hazırlamak gibi bir görevi vardır. Dünyaca ünlü eğitimci Marc Prensky’nin dediği gibi, ‘20. yüzyıl becerileri ile 21. yüzyılın çocukları yetiştirilemez’ ve biz eğitim programlarımızı bu felsefeyi temel alarak inşa ediyoruz. Öğrenciyi merkeze alıp psiko-sosyal gelişimlerini yakından takip ediyor ve akademik başarıya odaklanmış şekilde İngilizceye hâkim olarak 21. yüzyıl becerileri kazanmaları için rehberlik ediyoruz. Okulumuzun öğretim programı anasınıfından 8. sınıfa kadar kişisel ve bilişsel becerileri geliştirmek üzere kurgulanmıştır. Misyonumuz, çağın eğitim stratejileri, teknoloji ve yöntemlerini kullanarak geleceğe yön veren, evrensel düşünen, sorumluluk sahibi, ilgi ve yeteneklerinin farkında, Atatürk ilke inkılaplarına bağlı mutlu ve üretken bireyler yetiştirmek.”

Kişiye özel İngilizce

Bilnet Okulları’na özgü yabancı dil eğitim modeli ile öğrencilerin; eleştirel düşünmeleri ve problemlere çözüm üretmeleri, öğrendikleri içerikleri analiz edip yorumlamaları, evrensel değerler ve kültürel farklılıkları kavramaları, bilimsel ve sosyal alanda kendilerini ifade etmeleri, okuma, dinleme, konuşma, karşılıklı konuşma ve yazma becerileri kapsamında yabancı dile bir bütün olarak hakim olmaları hedefleniyor.

Bilnet Okulları “Bilnet Live Academy” platformunda “Go Getter Time’’ kişiye özgü İngilizce hazırlık programını da canlı derslerle tüm öğrencilerine verebiliyor. Dili, günlük hayatta etkili bir şekilde kullanacakları bir geleceğe, yoğunlaştırılmış bu canlı dersler ile taşıma fırsatı bulan öğrenciler,İçerik Odaklı Dil Eğitim Modeli’ni (CLIL) destekleyen uzaktan eğitim sürecinde, İngilizceyi etkin kullanma fırsatı da elde ediyor.

Hedefte başarı var

Bilnet Lisesi öğrencileri aldıkları 4 yıllık eğitimin ardından bilgiyi yorumlayabilen, akademik başarısı yüksek, özdenetim becerisine sahip, hedeflerini belirlemiş bireyler olarak mezun oluyor. Bilnet Liselerinin üniversiteye giriş sınavlarında gösterdiği başarının en önemli fonksiyonu ise, öğrencilerin donanımlı eğitim kadrosuyla birlikte gerçekleştirdiği sistemli çalışmalardır. Ayrıca öğrencileri sadece son sınıfta değil, tüm lise eğitimi boyunca hedefleri doğrultusunda yönlendirip onları üniversite sınavlarında başarıya taşır ve PDR öğretmenleri desteğiyle hayata hazırlar.