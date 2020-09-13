‘Para için ticaret yapmıyoruz’

Alternatif Toptan Market, 1 Şubat’tan itibaren çalışan müşterilerini rahatlatmak amacıyla tekel hariç tüm ürünlerin ödemesini yemek çekleriyle alıyor. Sodexo, Ticket, Multinet ve Metropol yemek kartlarıyla Bayraklı, Demirköprü, Buca, Altındağ, Özdere, Ürkmez, Evka4 ve Manisa mağazalarında gıdadan temizliğe tekel hariç tüm ürünlerde fiyat farkı ve komisyon olmadan alışveriş yapılabiliyor. Uygulamayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Pehlivan, “Yapılan yüzde 9 kesintiyi şirket olarak karşılıyoruz, müşterilerimize yansıtmıyoruz” dedi.

Hijyen ön planda

Fiyat ve kaliteden ödün vermediklerini hatırlatan Pehlivanoğlu, “Biz bu ülkede sadece para kazanmak için ticaret yapmıyoruz, amacımız halktan aldığımızı halka en kaliteli ve ucuz şekilde vermek. Özellikle salgın döneminde bu hizmetlere daha sıkı şekilde sarıldık. Buna verilebilecek en önemli örneklerden biri de, 65 yaş üstü müşterilerimizin alışveriş ve ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüp temin etmemiz ve 200 lira üstü alışveriş yapan müşterilerimizi evlerine en konforlu ve hijyenik şekilde bırakmamız. Ayrıca mağazalarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Market içi ve çevresinde de sosyal mesafe kurallarına uyuluyor” diye konuştu.