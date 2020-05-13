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    13.05.2020 - 07:00 |

    Parklar, çocukları bekliyor

    Yaklaşık iki aydır sokağa çıkma yasağı uygulanan ve bugün ilk kez dışarı çıkacak olan çocuklar için belediyeler seferber oldu, parklar temizlendi

    Parklar, çocukları bekliyor

    Yaklaşık iki aydır sokağa çıkma yasağı uygulanan ve bugün ilk kez dışarı çıkacak olan çocuklar için belediyeler, park ve oyun alanları hazırladı. Açıklanan normalleşme takvimine göre 13 ve 15 Mayıs günlerinde 20 yaş altı vatandaşlara verilen dörder saatlik sokağa çıkma izni için Konak Belediyesi, belediyenin ilgili müdürlüklerini harekete geçirdi. Ekipler, ikametgah alanlarına yürüme mesafesinde bulunan tüm parklarda temizlik ve dezenfektasyon çalışmasına başladı. Güzelbahçe Belediyesi de, 0-14 yaş grubunda sokağa çıkacak olan çocukların yoğun kullandıkları parkları dezenfekte etti.
    Güzelbahçe’de bulunan 100’e yakın parkta bulunan çocuk oyun grupları tek tek ekipler tarafından steril hale getirildi.
    Ekipler iş başında
    Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Aileler çocuklarını huzurla parka götürebilir. Tabii kurallara uyarak” dedi. Bayraklı Belediyesi de, ekipleri harekete geçirdi. 2 aydır aralıksız çalışan ekipler, 3 bin 101 parkı dezenfekte etti. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Öncelik halkımızın sağlığı” diye konuştu.

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