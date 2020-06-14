14.06.2020 - 00:03 |
Parklar, yaza hazır
Karabağlar Belediyesi’nin, modern ve yaşanabilir bir kent yaratma hedefi doğrultusunda baştan sona yenilediği Kadın Hakları, Ant ve Devlet Demiryolları, Hulusi Kentmen, Basın Sitesi ve Engelliler Parkı kullanıma açıldı.
Süs havuzlarının bakımlarını yapan ekipler, zamanla bozulan oyuncak ve spor aletlerini onardı. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, insanların kent içinde soluk alabilecekleri, alanlar yaratacaklarını ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz