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    HaberlerEge Haberleri Parklar, yaza hazır
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    14.06.2020 - 00:03 |

    Parklar, yaza hazır

    Karabağlar Belediyesi’nin, modern ve yaşanabilir bir kent yaratma hedefi doğrultusunda baştan sona yenilediği Kadın Hakları, Ant ve Devlet Demiryolları, Hulusi Kentmen, Basın Sitesi ve Engelliler Parkı kullanıma açıldı.

    Parklar, yaza hazır

    Süs havuzlarının bakımlarını yapan ekipler, zamanla bozulan oyuncak ve spor aletlerini onardı. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, insanların kent içinde soluk alabilecekleri, alanlar yaratacaklarını ifade etti.

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