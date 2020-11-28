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    28.11.2020 - 07:00 |

    Parklara çocuk hakları oyuncağı

    Narlıdere Belediyesi, çocuk haklarının bilinmesi ve uygulanması için örnek bir çalışmaya imza attı.

    Parklara çocuk hakları oyuncağı

    Narlıdere Belediyesi, çocuk haklarının bilinmesi ve uygulanması için örnek bir çalışmaya imza attı. Dr. Aslıhan Öztezel tarafından tasarlanıp geliştirilen, Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınmış hakları interaktif bir oyun ile 7’den 77’ye her kesime öğretmeyi amaçlayan oyuncak ilk olarak Narlı Mahallesi’ndeki Cevat Şakir Kabaağaçlı Parkı’na yerleştirildi. Törene katılan Başkan Ali Engin, “Herkes için zor günlerden geçiyoruz ancak çocuk hakları göz ardı edilebilecek bir olgu değil. Tüm çocuklarımız haklarını öğrensin, günlük yaşamda uygulamaya çalışsın diye mücadele ediyoruz. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Oyuncağı yaygınlaştıracağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.

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