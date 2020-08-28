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    28.08.2020 - 00:02 |

    Parkta yaşayacak

    Kuşadası Belediyesi, Dağ Mahallesi Deniz Sokak’ta bulunan ve ölümünün 3’üncü yıl dönümünde Türkiye’nin en çok okunan çocuk ve genç kitapları yazarı Muzaffer İzgü’nün adını taşıyan parkın açılışını yaptı.

    Parkta yaşayacak

    Bir dönem Kuşadası’nda yaşayan ve Kuşadası’na olan sevgisi ile tanınan Muzaffer İzgü’nün adını taşıyan “kitap” temalı park, tasarımı ve peyzaj düzenlemesi ile büyük beğeni kazandı. Muzaffer İzgü’nün oğlu Ahmet Şahin İzgü, “Bu parkta çocuklar gönüllerince koşup oynayacak. İyi ki varsınız” dedi. Başkan Ömer Günel de parkın yapım sürecinde kendilerine önemli katkı koyan KEGEV Onursal Başkanı Sayın Hüseyin Arabul’a da teşekkür etti.

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