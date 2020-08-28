Parkta yaşayacak

Bir dönem Kuşadası’nda yaşayan ve Kuşadası’na olan sevgisi ile tanınan Muzaffer İzgü’nün adını taşıyan “kitap” temalı park, tasarımı ve peyzaj düzenlemesi ile büyük beğeni kazandı. Muzaffer İzgü’nün oğlu Ahmet Şahin İzgü, “Bu parkta çocuklar gönüllerince koşup oynayacak. İyi ki varsınız” dedi. Başkan Ömer Günel de parkın yapım sürecinde kendilerine önemli katkı koyan KEGEV Onursal Başkanı Sayın Hüseyin Arabul’a da teşekkür etti.