Pastayı görünce havalara uçtu

İzmir’de polis etipleri, kronik rahatsızlığı bulunan, 9 yaşındaki Ada Yıldırım’a polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’nde yaşayan Raziye Yıldırım, Alo 155 Polis İmdat hattını aradı; 9 yaşındaki kızının Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkamadığını ve kronik astım hastası olduğunu belirterek doğum gününü kutlayamadıklarını söyledi. Ekipler, babası belediyede işçi olarak çalışan ve iki ablasının da önemli hastalıkları olan Ada’yı sevindirmek için harekete geçti. Durumu Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Vekili Erdem Bekem’e bildiren ekipler, küçük kıza doğum günü pastası aldı. Polis abilerine kapıyı annesi Raziye Yıldırım’la açan Ada, mutluluktan havaya uçtu.