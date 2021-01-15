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    HaberlerEge Haberleri Paul Ince’in oğluna kanca
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    15.01.2021 - 07:00 |

    Paul Ince’in oğluna kanca

    Anderlecht’ten Peter Zulj’u kadrosuna katan, PAOK’tan Anderson Esiti’yle prensipte anlaşan Göztepe, dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu Paul Ince’in oğlu Tom Ince’i listesine ekledi.

    Paul Ince’in oğluna kanca

    Anderlecht’ten Peter Zulj’u kadrosuna katan, PAOK’tan Anderson Esiti’yle prensipte anlaşan Göztepe, dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu Paul Ince’in oğlu Tom Ince’i listesine ekledi. Sarı-kırmızılıların, Championship ekiplerinden Stoke City’de forma giyen, 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Ince’in, mutasyona uğramış yeni tip koronavirüse rastlanan İngiltere’ye uçuşların yasaklanmasıyla İzmir’e gelemediği öğrenildi.

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