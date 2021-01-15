15.01.2021 - 07:00 |
Paul Ince’in oğluna kanca
Anderlecht’ten Peter Zulj’u kadrosuna katan, PAOK’tan Anderson Esiti’yle prensipte anlaşan Göztepe, dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu Paul Ince’in oğlu Tom Ince’i listesine ekledi.
Anderlecht’ten Peter Zulj’u kadrosuna katan, PAOK’tan Anderson Esiti’yle prensipte anlaşan Göztepe, dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu Paul Ince’in oğlu Tom Ince’i listesine ekledi. Sarı-kırmızılıların, Championship ekiplerinden Stoke City’de forma giyen, 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Ince’in, mutasyona uğramış yeni tip koronavirüse rastlanan İngiltere’ye uçuşların yasaklanmasıyla İzmir’e gelemediği öğrenildi.