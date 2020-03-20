Pazar günü tek yön

Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde trafiği rahatlatmak amacı ile 22 Mart Pazar günü, ana arterlerde tek yön uygulamasına geçiyor.

Trafiğin, Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden Kuşadası açısından büyük bir dezavantaj olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Geçmiş dönemlerde uygulanan imar politikaları ve yapılaşma, kent merkezinde yeni yollar açmaya olanak vermiyor. Bu nedenle mevcut yolları ve güzergâhları yeniden düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı. Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşanan trafik yoğunluğunu ve otopark sorununu ortadan kalkacak” dedi. İlk zamanlarda alışkanlıkların değişmesinin zor olacağını ifade eden Günel, projenin avantajlarını şöyle sıraladı:



Beş maddede anlattı



1 Kent merkezinde trafik daha da rahatlayacak. Tek yön uygulaması, ara yol ve kavşak bağlantıları sayesinde trafiği akıcı bir hale getirecek ve bu durumda trafikte harcanan süreyi minimum düzeye indirecektir.



2 Her 300 metre mesafede yaya geçişi oluşturulacağından yayaların yürüme mesafesinde karşıdan karşıya geçişleri mümkün olacak.



3 Otopark alanları artacak. Atatürk Bulvarı’nın kara tarafına yol boyunca 363 adet, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde ise yol boyunca 341 adet ve tek yön uygulamasının ardından terk edilen yol alanında kaldırıma dik olmak üzere 940 adet olmak üzere toplam 1281 adet otopark planlandı. Toplamda yüzde 45 oranında otopark artışı sağlanacak.



4 Projenin kapsadığı alanda çift yönlü olarak 9.5 km bisiklet yolu planlandı. Kent çeperlerinde yaratılacak otopark alanları ile de park-et devam-et sistemi uygulanacak.



5 Toplu taşıma daha düzenli hale gelecek. Araçlarımız, Atatürk Bulvarı ve Candan Tarhan Bulvarı arasında yer alacak 4 dönel kavşak hattından ikinci hattı kullanmak sureti ile Rıza Saraç Sokak’tan kent merkezine erişim sağlayacak.