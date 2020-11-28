Pazarlarda gıda dışı ürünler satılmayacak

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadele kapsamında tüm il valiliklerine gönderdiği ek genelge gereği pazaryerlerinde gıda haricinde ürün satışı yapılmayacak. Aliağa’da kurulacak tüm pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ürünlerin satışına izin verilmeyeceğini belirten Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, “Esnafı HES kodu sorgulamasından geçirdikten sonra alacağız. Maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatacak anonslar yapacağız” dedi.