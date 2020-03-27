27.03.2020 - 07:00 |
Pazaryerlerinde seferberlik başladı
YAYILMAYI önlemek için çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, yurttaşların ve esnafın sağlığının korunması konusunda hassas. Belediye, pazaryerinde maske ve eldiven dağıttı.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.