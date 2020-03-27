Pazaryerlerinde seferberlik başladı

YAYILMAYI önlemek için çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, yurttaşların ve esnafın sağlığının korunması konusunda hassas. Belediye, pazaryerinde maske ve eldiven dağıttı. Pazarı ziyaret eden Başkan Halil Arda, “Esnafımız, vatandaşın ürünlere dokunmasına izin vermemeli” dedi.