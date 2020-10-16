Pembe maskeyle spor

Çiğli Belediyesi tarafından meme kanserine dikkat çekmek amacıyla, Güzeltepe Spor Tesisleri’nde plates yapan kadınlar pembe maskele taktı. Etkinliğe katılan Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğli halkına söz verdik. Çiğlimiz İzmir’in spor merkezi olacak demiştik ve sözümü yerine getirmek için çalışıyoruz. Bugün de burada meme kanseri farkındalık ayına dikkat çekmek için bulunuyoruz” dedi.