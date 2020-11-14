Perinçek Ailesi taburcu oldu

İzmir depreminin ardından 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, kardeşleri Elzem ve Ezel ile anneleri Ege Üniversitesi (EÜ) Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Perinçek, tedavilerinin tamamlanmasının ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’nden taburu edildi. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak bundan sonra da kendilerinin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.