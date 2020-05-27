27.05.2020 - 07:00 |
Personelle sosyal mesafeli kutlama
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, belediye çalışanlarının bayramını kutladı.
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, belediye çalışanlarının bayramını kutladı. Sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek gerçekleştirilen kutlama programında; sağlık, huzur ve birlik mesajları verildi. Başkan Engin, “Yeter ki sağlığımız yerinde olsun, aşamayacağımız sorun yok diye düşünüyorum. Yine güzel günler göreceğiz, merak etmeyin” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.