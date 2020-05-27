Personelle sosyal mesafeli kutlama

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, belediye çalışanlarının bayramını kutladı. Sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek gerçekleştirilen kutlama programında; sağlık, huzur ve birlik mesajları verildi. Başkan Engin, “Yeter ki sağlığımız yerinde olsun, aşamayacağımız sorun yok diye düşünüyorum. Yine güzel günler göreceğiz, merak etmeyin” dedi.