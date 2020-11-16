BİST1.2911.54EURO9.09-0.07USD7.68-0.06ALTIN465.800.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Petkim seriye devam
    ABONE OL
    16.11.2020 - 00:00 |

    Petkim seriye devam

    ING Basketbol Süper Ligi’nde son haftaların formda takımı Petkimspor, üst üste 3. galibiyetini Beşiktaş’ı evinde 82-72 yenerek aldı.

    Enka Spor Salonu’ndaki maçın ilk periyodunu 22-15, ilk devresini 42-38, üçüncü periyodunu da 68-59 önde tamamlayan Petkim’de Ray 19, Hummer 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Beşiktaş’ta 30 sayı, 13 ribaundla kariyer rekoru kıran 18 yaşındaki yıldız adayı Alperen’in müthiş performansı yetmedi. Aliağa ekibi, bu skorla son 5 maçta 4. galibiyetini alırken Beşiktaş ise tek galibiyetle son sırada kaldı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı! Korkutan artış devam ediyor...

    Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı! Korkutan artış devam ediyor...

    Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

    Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    15 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

    15 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

    Sıradaki Haber