Petkim seriye devam

Enka Spor Salonu’ndaki maçın ilk periyodunu 22-15, ilk devresini 42-38, üçüncü periyodunu da 68-59 önde tamamlayan Petkim’de Ray 19, Hummer 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Beşiktaş’ta 30 sayı, 13 ribaundla kariyer rekoru kıran 18 yaşındaki yıldız adayı Alperen’in müthiş performansı yetmedi. Aliağa ekibi, bu skorla son 5 maçta 4. galibiyetini alırken Beşiktaş ise tek galibiyetle son sırada kaldı.