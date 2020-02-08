08.02.2020 - 00:02 |
Philsa
Aryom İnşaat A.Ş., İZTO’nun verilerine göre 2018 yılında yüksek safi ticari kazanç beyan ederek ülke ekonomisine yaptığı katkı ve başarılar nedeniyle takdirname almaya hak kazandı.
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, ödülün kendilerini daha da motive ettiğini kaydetti, “Aralarında otel, rezidans ve turistik tesis gibi projelerle birlikte İzmir’e yeni yatırımlara imza atacağız” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.