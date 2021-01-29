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    29.01.2021 - 07:00 | | İzmir DHA

    Pınar Karşıyaka, bileti kaptı

    FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, rakibi Bilbao’yu85–76 mağlup etti ve Play Off’lara katılmaya hak kazandı. Yeşil kırmızılıların Antrenörü Ufuk Sarıca, “İlk hedefimize ulaştık. Şimdi önümüzde uzun bir yol var” dedi

    Pınar Karşıyaka, bileti kaptı

    FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu’ndaki son maçında evinde Retabet Bilbao’yu 85-76 mağlup ederek Top 16’ya kalan Pınar Karşıyaka’da Antrenör Ufuk Sarıca, ilk hedefe ulaştıklarını dile getirdi.
    Bilbao’nun küçümsenecek bir takım olmadığını belirten tecrübeli antrenör, “Çok fizikli, kuvvetli ve tempolu oynayan bir rakiple karşılaştık.
    Zor bir maçtı. Üçüncü periyot başındaki hücumdaki akıcı oyunumuz ve skor gücümüz maçı rahatlattı ve bitirdi” dedi. Antrenör Ufuk Sarıca, “Hedef başlangıçta Top 16’ya kalmaktı ve bunu başardık. Belki son maça kaldı, belki arada olumsuzluklar yaşandı ama bunu başarmak önemliydi. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Takımımı kutluyorum” diye konuştu.

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