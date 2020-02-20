20.02.2020 - 07:00 |
Pınar KSK’de milli heyecan
Zirve mücadelesi verdiği ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta maratona milli aradan sonra yeniden başlayacak olan Pınar Karşıyaka, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde farklı heyecan yaşayacak.
Zirve mücadelesi verdiği ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta maratona milli aradan sonra yeniden başlayacak olan Pınar Karşıyaka, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde farklı heyecan yaşayacak. Pınar Karşıyaka’nın 4 oyuncusu ve antrenörleri, elemelerde başarı kovalayacak. Başantrenörlüğünü Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca’nın, yardımcılıklarını da yine Karşıyaka teknik ekibinden Recep Şen ve Arda Demirbağ’ın yaptığı A Milli Takım, elemelerdeki ilk maçlarına Hollanda ve İsveç önünde çıkacak. Türkiye Kupası’ndaki Türk Telekom maçının ardından antrenmanlara Yardımcı Antrenör Engin Gençoğlu yönetiminde yeniden başlayan Karşıyaka, ligde 27 Şubat’ta Gaziantep Basketbol’u ağırlayacak.
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