Pınar Süt, hedefine ulaştı

Pandemi günlerinde dünyanın önemli bir sınav verdiğini belirten Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Sağlıklı ve güvenilir ürünlerimizi, ihracat yaptığımız 21 ülkedeki tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Yaşanan olumsuzluklara rağmen 2019’un ilk çeyreğine göre markalı ürün ihracat rakamlarını yüzde 10 artırmayı başardık. Gıda güvenliğine hassasiyetinin arttığı günlerde, bu tablo Pınar’ın tüketicilerin gözünde ne kadar güvenilir bir marka olduğunu kanıtlıyor” diye konuştu.

Yiğitbaşı, “Türkiye’den gerçekleştirilen süt ve süt ürünleri ihracatının yüzde 19’unu tek başına karşılayan ve 43 milyon doları aşan ihracat rakamına ulaşan Pınar Süt, 2020’nin ilk çeyreğinde de hedeflerine ulaştı. Tam 21 ülkede, Pınar Labne başta olmak üzere ürünleriyle raflardaki yerini alan Pınar, Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki pazar payını büyütmeyi amaçlıyor” dedi.